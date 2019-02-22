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Футболист Олимпиакоса устроил погром в микс-зоне НСК Олимпийский

Хавбек Олимпиакоса Даниэль Поденсе не смог сдержать эмоций после поражения от Динамо в матче 1/16 финала Лиги Европы.

НСК Олимпийский ночью

Киевское Динамо минимально обыграло Олимпиакос в матче 1/16 финала Лиги Европы и пробился в следующий раунд.

После матча полузащитник команды гостей Даниэль Поденсе не смог принять поражение и на эмоциях разбил стенд в микс-зоне НСК Олимпийский.

Читайте: Лига Европы: онлайн-трансляция жеребьевки 1/8 финала

Свидетелями такой бурной реакции стали журналисты, которые находились в зоне предусмотренной для общения с футболистами.

Напомним, Динамо победило Олимпиакос и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

ФотоArtjazz | Dreamstime.com.

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