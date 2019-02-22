Хавбек Олимпиакоса Даниэль Поденсе не смог сдержать эмоций после поражения от Динамо в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Киевское Динамо минимально обыграло Олимпиакос в матче 1/16 финала Лиги Европы и пробился в следующий раунд.
После матча полузащитник команды гостей Даниэль Поденсе не смог принять поражение и на эмоциях разбил стенд в микс-зоне НСК Олимпийский.
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Свидетелями такой бурной реакции стали журналисты, которые находились в зоне предусмотренной для общения с футболистами.
Напомним, Динамо победило Олимпиакос и вышло в 1/8 финала Лиги Европы.
Фото: Artjazz | Dreamstime.com.
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