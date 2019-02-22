PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Футболіст Олімпіакоса влаштував погром у мікс-зоні НСК Олімпійський/

Футболіст Олімпіакоса влаштував погром у мікс-зоні НСК Олімпійський

Хавбек Олімпіакоса Даніель Поденсе не зміг стримати емоцій після поразки від Динамо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.

НСК Олимпийский ночью

Київське Динамо мінімально здолало Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і пробилося у наступний раунд.

Після матчу півзахисник команди гостей Даніель Поденсе не зміг прийняти поразку та на емоціях розтрощив стенд у мікс-зоні НСК Олімпійський.

Читайте: Ліга Європи: онлайн-трансляція жеребкування 1/8 фіналу

Свідками такої бурхливої реакції стали журналісти, які знаходилися у зоні передбаченій для спілкування з футболістами.

Нагадаємо, Динамо перемогло Олімпіакос і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи.

ФотоArtjazz | Dreamstime.com.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка