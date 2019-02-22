Хавбек Олімпіакоса Даніель Поденсе не зміг стримати емоцій після поразки від Динамо у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи.
Київське Динамо мінімально здолало Олімпіакос у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і пробилося у наступний раунд.
Після матчу півзахисник команди гостей Даніель Поденсе не зміг прийняти поразку та на емоціях розтрощив стенд у мікс-зоні НСК Олімпійський.
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Свідками такої бурхливої реакції стали журналісти, які знаходилися у зоні передбаченій для спілкування з футболістами.
Нагадаємо, Динамо перемогло Олімпіакос і вийшло до 1/8 фіналу Ліги Європи.
Фото: Artjazz | Dreamstime.com.
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