PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Когда состоится бой Усик — Джошуа/

Когда состоится бой Усик — Джошуа

Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда планируют организовать поединок с Украинской Александр Усик.

Усик

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF британца Джошуа Эдди Хирн рассказал, что бой с украинцем Александром Усиком планируют организовать в 2020 году.

Читайте: Бой Ломаченко — Кролла подтверждено: дата и место

Об этом он заявил в интервью Sky Sports.

— Этот бой состоится в 2020 году. Усик вернется в мае, вероятно, дебютируя в супертяжелом весе. Потенциальный соперник — Александр Поветкин. Затем он проведет еще один бой. После этого WBO сделает его обязательным претендентом на пояс Джошуа. Я думаю, что бой состоится весной 2020 года.

Напомним, Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая в США.

Фото: Getty Images.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Бой Ломаченко — Кролла подтверждено: дата и место
Промоутер назвал возможного соперника на следующий бой Усика
Не то чтобы устал: Ломаченко готов уйти с ринга через год
Свитолина обошла Коноплянку в рейтинге самых популярных спортсменов Украины
Против Усика в мае может выйти россиянин – промоутер
Ломаченко назвал дату следующего поединка
Следующий бой Гвоздика: стали известны дата и место
В США 12-летний парень застрелил боксера в его доме
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка