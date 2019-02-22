Промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда планируют организовать поединок с Украинской Александр Усик.
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF британца Джошуа Эдди Хирн рассказал, что бой с украинцем Александром Усиком планируют организовать в 2020 году.
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Об этом он заявил в интервью Sky Sports.
— Этот бой состоится в 2020 году. Усик вернется в мае, вероятно, дебютируя в супертяжелом весе. Потенциальный соперник — Александр Поветкин. Затем он проведет еще один бой. После этого WBO сделает его обязательным претендентом на пояс Джошуа. Я думаю, что бой состоится весной 2020 года.
Напомним, Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая в США.
Фото: Getty Images.
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