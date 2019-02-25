Фанаты шотландского Селтика отреагировали на хет-трик Марьяна Шведа в ворота Ворсклы в УПЛ.

21-летний хавбек шотландского Селтика Марьян Швед, который находится в аренде во львовских Карпатах оформил свой первый хет-трик в карьере. Шведу удалось забросить три мяча в сетку ворот полтавской Ворсклы в рамках 19-го тура УПЛ.

Хет-трик украинца заставили фанатов кельтов снова заговорить о футболисте. Шотландские фанаты оставили немало положительных отзывов в соцсети Twitter.

— Буквально с первых клипов о нем, что мне попадались, можно увидеть очень технического молодого игрока, который будет хорошо подготовлен к европейскому футболу. Надеюсь, он справится с нашими жесткими полями и менее интеллигентной оборонительной тактикой, – комментирует пользователь Brian.

— Второй гол – это огонь. Он как звезда, которая только рождается, – написал smcv.

— Не могу дождаться, когда этот парень оденет нашу футболку, – отреагировал Ross Gibson.

— Я думаю, мы украли одного из лучших игроков в этой лиге за такие малые деньги. Это очень хорошая лига, а его статистика как вингера – это класс, – отзывается об игре Шведа Kieran Philbin.

— Хм… и почему же он в аренде? – спрашивает Joseph Gallacher.

Напомним, 31 января Марьян Швед подписал контракт с чемпионом Шотландии ФК Селтик.

Фото: FC Karpaty.