Фанати шотландського Селтіка відреагували на хет-трик Мар’яна Шведа у ворота Ворскли в УПЛ.

21-річний хавбек шотландського Селтіка Мар’ян Швед, який перебуває в оренді у львівських Карпатах оформив свій перший хет-трик у кар’єрі. Шведу вдалося закинути три м’ячі у сітку воріт полтавської Ворскли в рамках 19-го туру УПЛ.

Хет-трик українця змусили фанатів кельтів знову заговорити про футболіста. Шотландські фанати залишили чимало схвальних відгуків у соцмережі Twitter.

— Буквально з перших кліпів про нього, що мені траплялись, можна побачити дуже технічного молодого гравця, який буде добре підготовлений до європейського футболу. Сподіваюсь, він впорається з нашими жорсткими полями та менш інтелігентною оборонною тактикою, – коментує користувач Brian.

— Другий гол — це вогонь. Він як зірка, яка тільки народжується, – написав smcv.

— Не можу дочекатись, коли цей хлопець одягне нашу футболку, – відреагував Ross Gibson.

— На мою думку, ми поцупили одного з найкращих гравців у цій лізі за такі малі гроші. Це дуже хороша ліга, а його статистика як вінгера — це клас, – відгукується про гру Шведа Kieran Philbin.

— Хм… і чому ж він в оренді? — запитує Joseph Gallacher.

Нагадаємо, 31 січня Мар’ян Швед підписав контракт з чемпіоном Шотландії ФК Селтік.

Фото: FC Karpaty.