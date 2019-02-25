Фанати шотландського Селтіка відреагували на хет-трик Мар’яна Шведа у ворота Ворскли в УПЛ.
21-річний хавбек шотландського Селтіка Мар’ян Швед, який перебуває в оренді у львівських Карпатах оформив свій перший хет-трик у кар’єрі. Шведу вдалося закинути три м’ячі у сітку воріт полтавської Ворскли в рамках 19-го туру УПЛ.
Хет-трик українця змусили фанатів кельтів знову заговорити про футболіста. Шотландські фанати залишили чимало схвальних відгуків у соцмережі Twitter.
— Буквально з перших кліпів про нього, що мені траплялись, можна побачити дуже технічного молодого гравця, який буде добре підготовлений до європейського футболу. Сподіваюсь, він впорається з нашими жорсткими полями та менш інтелігентною оборонною тактикою, – коментує користувач Brian.Читайте: Динамо розгромило Ювентус у Юнацькій лізі УЄФА і вийшло до 1/8 фіналу Календар збірної України у відборі на Євро-2020 Шевченко прийняв рішення по Ракицькому у збірній України
— Другий гол — це вогонь. Він як зірка, яка тільки народжується, – написав smcv.
— Не можу дочекатись, коли цей хлопець одягне нашу футболку, – відреагував Ross Gibson.
— На мою думку, ми поцупили одного з найкращих гравців у цій лізі за такі малі гроші. Це дуже хороша ліга, а його статистика як вінгера — це клас, – відгукується про гру Шведа Kieran Philbin.
— Хм… і чому ж він в оренді? — запитує Joseph Gallacher.
Нагадаємо, 31 січня Мар’ян Швед підписав контракт з чемпіоном Шотландії ФК Селтік.
Фото: FC Karpaty.