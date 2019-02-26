Александр Усик в спортзале ведет физподготовку к переходу в супертяжелый вес.
На ринг проти Усика може вийти росіянин Олександр Повєткін.
Украинский боксер Александр Усик набирает мышечную массу для перехода в супертяжелый вес.
Снимком с тренировки абсолютный чемпион мира в тяжелом весе поделился в Instagam.
На фотографии видно, как Усик с усердием выполняет в спортзале с помощью штанги упражнение под названием становая тяга.
– Дорога в супертяжелый вес, – говорится в подписи Александра к фото.
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Напомним, Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая в США.
На ринг против Усика может выйти россиянин Александр Поветкин.
Фото: Александр Усик
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