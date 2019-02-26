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Усик показал подготовку к супертяжелому весу

Александр Усик в спортзале ведет физподготовку к переходу в супертяжелый вес.

Усик показал подготовку к супертяжелому весу

На ринг проти Усика може вийти росіянин Олександр Повєткін.

Украинский боксер Александр Усик набирает мышечную массу для перехода в супертяжелый вес.

Снимком с тренировки абсолютный чемпион мира в тяжелом весе поделился в Instagam.

На фотографии видно, как Усик с усердием выполняет в спортзале с помощью штанги упражнение под названием становая тяга.

– Дорога в супертяжелый вес, – говорится в подписи Александра к фото.

Читайте: Когда состоится бой Усик — Джошуа

Напомним, Александр Усик проведет свой следующий бой 18 мая в США.

На ринг против Усика может выйти россиянин Александр Поветкин.

Фото: Александр Усик

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