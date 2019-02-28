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Факты / Спорт

Ломаченко оформил ряд трехочковых с крыльца дома

Василий Ломаченко выполнил целый ряд успешных трехочковых с крыльца дома.

Вася Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версии WBA и WBO Василий Ломаченко выполнил целый ряд успешных трехочковых бросков с крыльца дома.

Читайте: Бой Ломаченко — Кролла подтверждено: дата и место

Во время выполнения спортсмен находился далеко за пределами площадки.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Egis Klimas (@klimasmanagement)

Напомним, следующий поединок украинец проведет 12 апреля во Лос-Анджелесе против претендента на титул WBA Энтони Кроллы.

Ранее Василий Ломаченко опубликовал видео в Instagram, где он в одних трусах пьет кофе на морозе.

ФотоVasyl Lomachenko.

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