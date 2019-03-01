Во время матча НХЛ между Нью-Йорк Айлендерс и Торонто Мэйпл Лифс случился страшный инцидент с хоккеистом Джонни Бойчук.

Во время матча НХЛ между Нью-Йорк Айлендерс и Торонто Мэйпл Лифс случился неприятный инцидент с участием хоккеистов Митча Марнера и Джонни Бойчук.

Об этом сообщает издание Newstoday.

В конце второго периода форвард Лифс Марнер во время борьбы случайно задел коньком шею соперника Джонни Бойчука.

Читайте: Американский хоккеист дебютировал зрелищной дракой в НХЛ

Хоккеист Айлендерс срочно покинул ледовую площадку для оказания медицинской помощи. Бойчуку удалось избежать серьезной травмы и в третьем периоде он вернулся на лед.

По словам наставника Нью-Йорк Айлендерс Барри Троца, хоккеиста спасли от летального исхода милидюймы.

Сам матч завершился разгромом хозяевами Торонто Мэйпл Лифс со счетом 6:1.

Напомним, защитник Чикаго Коннор Мерфи получил сильный удар локтем в голову в матче НХЛ против Даллас Старз.