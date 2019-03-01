Під час матчу НХЛ між Нью-Йорк Айлендерс та Торонто Мейпл Ліфс трапився страшний інцидент з хокеїстом Джонні Бойчуком.

Під час матчу НХЛ між Нью-Йорк Айлендерс та Торонто Мейпл Ліфс трапився неприємний інцидент за участю хокеїстів Мітча Марнера та Джонні Бойчука.

Про це повідомляє видання Newstoday.

В кінці другого періоду форвард Ліфс Марнер під час боротьби випадково зачепив ковзаном шию суперника Джонні Бойчука.

Читайте: Американський хокеїст дебютував видовищною бійкою в НХЛ

Хокеїст Айлендерс терміново покинув льодовий майданчик для надання медичної допомоги. Бойчуку вдалося уникнути серйозної травми і в третьому періоді він повернувся на лід.

Зі слів наставника Нью-Йорк Айлендерс Баррі Троца, хокеїста врятували від летального випадку мілідюйми.

Сам матч завершився розгромом господарями Торонто Мейпл Ліфс з рахунком 6:1.

Нагадаємо, захисник Чикаго Коннор Мерфі отримав сильний удар ліктем в голову в матчі НХЛ проти Даллас Старз.