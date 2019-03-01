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Стрижка, бриття та переливання крові: перукарня в Австрії виявилася допінговим притоном

Барбершоп в австрійському Зеефельді використовували для розповсюдження допінгу серед спортсменів.

Барбер шоп

Стали відомі подробиці допінг-скандалу в Австрії. Координатор з лижних гонок у Федерації лижних видів Австрії, норвежець Тронд Ністад розсекретив подробиці допінгового скандалу у Зеефельді.

За словами Ністада, поліція виявила чоловіка, який розповсюджував допінг серед спортсменів.

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Для того, щоб уникнути підозр, зустріч між лижниками та цим чоловіком відбувалися у будівлі, яка була замаскованою під перукарню.

В інтерв’ю виданню VG Нестад заявив:

— Допінговий притон був прямісінько перед нашим готелем. поліція сказала, що він виглядав як перукарня, куди спортсмени приходили і брали те, що їм потрібно. Це все наче якийсь сюрреалізм. Нагадує зйомки кіно, де ми не знаємо, хто грає головну роль.

Коли поліція увірвалася в перукарню, австрієць Макс Хауке саме робив собі переливання крові.

ФотоA L L E F . V I N I C I U S Δ/Unsplash

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