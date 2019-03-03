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Свитолина нецензурно выругалась на своего парня

Украинская теннисистка Элина Свитолина нецензурно выругалась на своего парня Гаэлема Монфисома.

Свитолина нецензурно выругалась на своего парня

Видео опубликовано на совместном аккаунте Элины Свитолиной и ее бойфренда французского теннисиста Гаэлема Монфисома g.e.m.s.life.

На ролике, который снят в самолете, Гаэль пристает к Элине и в шутку натягивает ей на глаза специальную повязку для отдыха. Свитолина, изображая недовольство, говорит на английском F..k you.

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– Можете себе представить 16-часовой перелет с ним?, – подписала видео Элина Свитолина.

 

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Can you imagine 16hour flight with this (sorry for the language)

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Ранее Факты ICTV писали, что Элина Свитолина попала на обложку эротического календаря от журнала XXL.

Фото: g.e.m.s.life

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