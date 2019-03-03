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Світоліна нецензурно вилаялася на свого хлопця

Українська тенісистка Еліна Світоліна нецензурно вилаялас на свого хлопця Гаелема Монфісома.

Світоліна нецензурно вилаялася на свого хлопця

Відео опубліковано на спільному акаунті Еліни Світоліної та її бойфренда французького тенісиста Гаелема Монфісома g.e.m.s.life.

На ролику, який знятий в літаку, Гаель пристає до Еліні і жартома натягує їй на очі спеціальну пов’язку для відпочинку.

Світоліна, зображуючи невдоволення, говорить англійською F..k you.

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– Можете собі уявити 16-годинний переліт з ним?, – підписала відео Еліна Світоліна.

 

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Can you imagine 16hour flight with this (sorry for the language)

Публикация от G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

Раніше Факти ICTV писали, що Еліна Світоліна потрапила на обкладинку еротичного календаря від журналу XXL.

Фото: g.e.m.s.life

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