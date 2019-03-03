Українська тенісистка Еліна Світоліна нецензурно вилаялас на свого хлопця Гаелема Монфісома.
Відео опубліковано на спільному акаунті Еліни Світоліної та її бойфренда французького тенісиста Гаелема Монфісома g.e.m.s.life.
На ролику, який знятий в літаку, Гаель пристає до Еліні і жартома натягує їй на очі спеціальну пов’язку для відпочинку.
Світоліна, зображуючи невдоволення, говорить англійською F..k you.
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– Можете собі уявити 16-годинний переліт з ним?, – підписала відео Еліна Світоліна.
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Can you imagine 16hour flight with this (sorry for the language)
Раніше Факти ICTV писали, що Еліна Світоліна потрапила на обкладинку еротичного календаря від журналу XXL.
Фото: g.e.m.s.life