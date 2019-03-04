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Кролик и блоха! 22-летний футболист Реала обозвал Суареса и Месси

Футболист Реала Серхио Регилон во время Классико позволил себе дерзкие высказывания в адрес футболистов Барселоны Лионеля Месси и Луиса Суареса.

Месси и Суарес

Защитник мадридского Реала Серхио Регилон прибег к дерзким высказываниям в адрес игроков Барселоны Лионеля Месси и Луиса Суареса во время матча 26-го тура Примеры.

По информации издания AS, по ходу встречи Регилон стал участником двух конфликтных ситуаций с игроками блаугранас — Луисом Суаресом и Лионелем Месси.

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Сначала в адрес уругвайца он выдал:”Не трогай меня, не трогай меня. Ты урод, ты урод”.

Позже на помощь Суаресу подбежал Месси, но Регилон не растерялся и нагрубил еще и аргентинцу.

Что? Что ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха Что, что с тобой происходит? – выдал в адрес Лео 22-летний защитник.

От дальнейшей перепалки их уберег Рафаэль Варан.

Также в одном из эпизодов Регилон обозвал Суареса кроликом.

Напомним, Барселона победила Реал в трех из четырех Классико в нынешнем сезоне.

К слову, тренер Реала Сантьяго Солари испугался фанатов и скрылся с базы клуба через черный ход.

Фото: Dreamstime

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