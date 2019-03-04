Футболист Реала Серхио Регилон во время Классико позволил себе дерзкие высказывания в адрес футболистов Барселоны Лионеля Месси и Луиса Суареса.
Защитник мадридского Реала Серхио Регилон прибег к дерзким высказываниям в адрес игроков Барселоны Лионеля Месси и Луиса Суареса во время матча 26-го тура Примеры.
По информации издания AS, по ходу встречи Регилон стал участником двух конфликтных ситуаций с игроками блаугранас — Луисом Суаресом и Лионелем Месси.
Читайте: Барселона продлила контракт с защитником. Клаусула составила €500 млн
Сначала в адрес уругвайца он выдал:”Не трогай меня, не трогай меня. Ты урод, ты урод”.
Sergio Reguilón Rodríguez. pic.twitter.com/Zo3LcOWIPL
— Pelusa (@LaReinaMerengue) 3 марта 2019 г.
Позже на помощь Суаресу подбежал Месси, но Регилон не растерялся и нагрубил еще и аргентинцу.
Что? Что ты говоришь? Что тебя раздражает, блоха Что, что с тобой происходит? – выдал в адрес Лео 22-летний защитник.
От дальнейшей перепалки их уберег Рафаэль Варан.
Также в одном из эпизодов Регилон обозвал Суареса кроликом.
Напомним, Барселона победила Реал в трех из четырех Классико в нынешнем сезоне.
К слову, тренер Реала Сантьяго Солари испугался фанатов и скрылся с базы клуба через черный ход.