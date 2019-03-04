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Кролик та блоха! 22-річний футболіст Реала обізвав Суареса та Мессі

Футболіст Реала Серхіо Регілон під час Класико дозволив собі зухвалі вислови на адресу футболістів Барселони Ліонеля Мессі та Луїса Суареса.

Месси и Суарес

Захисник мадридського Реала Серхіо Регілон вдався до зухвалих висловлювань на адресу гравців Барселони Ліонеля Мессі та Луїса Суареса під час матчу 26-го туру Прімери.

За інформацією видання AS, по ходу зустрічі Регілон став учасником двох конфліктних ситуацій з гравцями блаугранас — Луїсом Суаресом та Ліонелем Мессі.

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Спочатку на адресу уругвайця він видав: “Не чіпай мене, не чіпай мене. Ти потвора, ти потвора”.

Пізніше на допомогу Суаресу підбіг Мессі, але Регілон не розгубився і нагрубив ще й аргентинцю.

Що? Що ти кажеш? Що тебе дратує, блоха? Що, що з тобою відбувається? – видав на адресу Лео 22-річний захисник.

Від подальшої сварки їх вберіг Рафаель Варан.

Також в одному з епізодів Регілон обізвав Суареса кроликом.

Нагадаємо, Барселона перемогла Реал у трьох з чотирьох Класико у нинішньому сезоні.

До речі, тренер Реала Сантьяго Соларі злякався фанатів і втік з бази клубу через чорний хід.

Фото: Dreamstime

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