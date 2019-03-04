Футболіст Реала Серхіо Регілон під час Класико дозволив собі зухвалі вислови на адресу футболістів Барселони Ліонеля Мессі та Луїса Суареса.

Захисник мадридського Реала Серхіо Регілон вдався до зухвалих висловлювань на адресу гравців Барселони Ліонеля Мессі та Луїса Суареса під час матчу 26-го туру Прімери.

За інформацією видання AS, по ходу зустрічі Регілон став учасником двох конфліктних ситуацій з гравцями блаугранас — Луїсом Суаресом та Ліонелем Мессі.

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Спочатку на адресу уругвайця він видав: “Не чіпай мене, не чіпай мене. Ти потвора, ти потвора”.

Пізніше на допомогу Суаресу підбіг Мессі, але Регілон не розгубився і нагрубив ще й аргентинцю.

Що? Що ти кажеш? Що тебе дратує, блоха? Що, що з тобою відбувається? – видав на адресу Лео 22-річний захисник.

Від подальшої сварки їх вберіг Рафаель Варан.

Також в одному з епізодів Регілон обізвав Суареса кроликом.

Нагадаємо, Барселона перемогла Реал у трьох з чотирьох Класико у нинішньому сезоні.

До речі, тренер Реала Сантьяго Соларі злякався фанатів і втік з бази клубу через чорний хід.