Стадион Милана и Интера Сан-Сиро снесут, а на его месте построят новый стадион.

Идея Милана построить новый современный стадион вместо нынешнего Сан-Сиро получила одобрение городских властей и теперь россонери ждут согласие Интера.

Об этом сообщает издание Calsiomercado.

По информации СМИ, на идею миланский клуб натолкнула поездка в США, где они были поражены ареной МетЛайф-Стэдиум в Нью-Джерси.

Согласно проекту, на месте старого стадиона появится новая арена вместимостью 60 тыс. зрителей и стоимость в €600 млн. Отмечается, что стоимость будет компенсирована за счет продажи прав на коммерческое название стадиона — около €25 млн в год.

Сама арена будет построена в нескольких сотнях метров от старого дома нерадзурри и россонери.

Новая арена будет оборудована раздвижной крышей, сменным фасадом и передвижным полем. Кроме стадиона, в комплексе будут предусмотрены концертный зал на 5 тыс. мест и торгово-развлекательный центр.

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