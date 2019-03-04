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Легендарный Сан-Сиро снесут

Стадион Милана и Интера Сан-Сиро снесут, а на его месте построят новый стадион.

Сан Сиро

Идея Милана построить новый современный стадион вместо нынешнего Сан-Сиро получила одобрение городских властей и теперь россонери ждут согласие Интера.

Об этом сообщает издание Calsiomercado.

По информации СМИ, на идею миланский клуб натолкнула поездка в США, где они были поражены ареной МетЛайф-Стэдиум в Нью-Джерси.

Согласно проекту, на месте старого стадиона появится новая арена вместимостью 60 тыс. зрителей и стоимость в €600 млн. Отмечается, что стоимость будет компенсирована за счет продажи прав на коммерческое название стадиона — около €25 млн в год.

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Сама арена будет построена в нескольких сотнях метров от старого дома нерадзурри и россонери.

Новая арена будет оборудована раздвижной крышей, сменным фасадом и передвижным полем. Кроме стадиона, в комплексе будут предусмотрены концертный зал на 5 тыс. мест и торгово-развлекательный центр.

К слову, Факты ICTV проанализировали судьбу украинских стадионов после чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Фото: Dreamstime

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