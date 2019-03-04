Стадион Милана и Интера Сан-Сиро снесут, а на его месте построят новый стадион.
Идея Милана построить новый современный стадион вместо нынешнего Сан-Сиро получила одобрение городских властей и теперь россонери ждут согласие Интера.
Об этом сообщает издание Calsiomercado.
По информации СМИ, на идею миланский клуб натолкнула поездка в США, где они были поражены ареной МетЛайф-Стэдиум в Нью-Джерси.
Согласно проекту, на месте старого стадиона появится новая арена вместимостью 60 тыс. зрителей и стоимость в €600 млн. Отмечается, что стоимость будет компенсирована за счет продажи прав на коммерческое название стадиона — около €25 млн в год.Читайте: Легендарный Уэмбли могут продать за £500 млн Космическая Бомбонера: 50 тысяч фанатов на тренировке Бока Хуниорс едва не разнесли стадион У США взорвали самый большой крытый стадион
Сама арена будет построена в нескольких сотнях метров от старого дома нерадзурри и россонери.
Новая арена будет оборудована раздвижной крышей, сменным фасадом и передвижным полем. Кроме стадиона, в комплексе будут предусмотрены концертный зал на 5 тыс. мест и торгово-развлекательный центр.
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