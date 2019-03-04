Стадіон Мілана та Інтера Сан-Сіро знесуть, а на його місці побудують новий стадіон.
Ідея Мілана побудувати новий сучасний стадіон замість нинішнього Сан-Сіро отримала схвалення міської влади і тепер россонері чекають на згоду Інтера.
Про це повідомляє видання Calsiomercado.
За інформацією ЗМІ, на ідею міланський клуб наштовхнула поїздка до США, де вони були вражені ареною МетЛайф-Стедіум у Нью-Джерсі.
Згідно з проектом, на місці старого стадіону постане нова арена місткістю 60 тис. глядачів і вартість у €600 млн. Зазначається, що вартість буде компенсована за рахунок продажу прав на комерційну назву стадіону — близько €25 млн на рік.Читайте: Легендарний Вемблі можуть продати за £500 млн Космічна Бомбонера: 50 тисяч фанатів на тренуванні Бока Хуніорс ледь не рознесли стадіон У США підірвали найбільший критий стадіон
Сама арена буде побудована в кількох сотнях метрів від старого дому нерадзуррі та россонері.
Нова арена буде обладнана розсувним дахом, змінним фасадом та пересувним полем. Окрім стадіону, у комплексі буде передбачено концертний зал на 5 тис. місць та торгово-розважальний центр.
До речі, Факти ICTV проаналізували долю українських стадіонів після чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.