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Легендарний Сан-Сіро знесуть

Стадіон Мілана та Інтера Сан-Сіро знесуть, а на його місці побудують новий стадіон.

Сан Сиро

Ідея Мілана побудувати новий сучасний стадіон замість нинішнього Сан-Сіро отримала схвалення міської влади і тепер россонері чекають на згоду Інтера.

Про це повідомляє видання Calsiomercado.

За інформацією ЗМІ, на ідею міланський клуб наштовхнула поїздка до США, де вони були вражені ареною МетЛайф-Стедіум у Нью-Джерсі.

Згідно з проектом, на місці старого стадіону постане нова арена місткістю 60 тис. глядачів і вартість у €600 млн. Зазначається, що вартість буде компенсована за рахунок продажу прав на комерційну назву стадіону — близько €25 млн на рік.

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Сама арена буде побудована в кількох сотнях метрів від старого дому нерадзуррі та россонері.

Нова арена буде обладнана розсувним дахом, змінним фасадом та пересувним полем. Окрім стадіону, у комплексі буде передбачено концертний зал на 5 тис. місць та торгово-розважальний центр.

До речі, Факти ICTV проаналізували долю українських стадіонів після чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

Фото: Dreamstime

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