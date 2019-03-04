Дэвид Бекхэм стал первым футболистом из МЛС, которому установили памятник.
В американском Лос-Анджелесе появился памятник английскому игроку Дэвиду Бекхэму. Монумент установили у входа на домашний стадиона клуба Лос-Анджелес Гэлакси — Хоуп Депот Сентер.
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43-летний Бекхэм стал первым футболистом в истории МЛС, в честь которого установили статую.
— Когда я только переехал сюда, мне говорили, что это город, в котором сбываются мечты. Что ж, Лос-Анджелес, сегодня моя мечта сбылась, – сказал Бекхэм.
На церемонию открытия монумента спортсмен пришел вместе с женой Викторией.
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Дэвид стал игроком Гэлакси в июне 2007 года на правах свободного агента и защищал цвета американской команды до 2012 года.
Ранее Дэвид Бекхэм стал совладельцем английского клуба Салфорд Сити.