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Не как у Роналду! Дэвиду Бекхэму открыли памятник в Лос-Анджелесе

Дэвид Бекхэм стал первым футболистом из МЛС, которому установили памятник.

Девид Бекхэм

В американском Лос-Анджелесе появился памятник английскому игроку Дэвиду Бекхэму. Монумент установили у входа на домашний стадиона клуба Лос-Анджелес Гэлакси — Хоуп Депот Сентер.

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43-летний Бекхэм стал первым футболистом в истории МЛС, в честь которого установили статую.

— Когда я только переехал сюда, мне говорили, что это город, в котором сбываются мечты. Что ж, Лос-Анджелес, сегодня моя мечта сбылась, – сказал Бекхэм.

На церемонию открытия монумента спортсмен пришел вместе с женой Викторией.

 

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Допис, поширений David Beckham (@davidbeckham)

Дэвид стал игроком Гэлакси в июне 2007 года на правах свободного агента и защищал цвета американской команды до 2012 года.

Ранее Дэвид Бекхэм стал совладельцем английского клуба Салфорд Сити.

Фото: Dreamstime

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