В Египте представили бронзовую копию звезды сборной Египта и английского Ливерпуля Мохаммеда Салаха.

Об этом сообщает BBC.

Скульптор Маи Абдель Аллах представил ее в рамках молодежного культурного форума в Шарм Эль-Шейхе.

Правда, произведение художника не было хорошо воспринято фанатами форварда, ведь оно больше напоминает не самого Салаха, а карикатуру с маленькими ручонками и странным выражением лица.

Фанаты разглядели в скульптуре сходство с героем киноленты Один дома режиссера Криса Коламбуса — грабителем Марвином Мерчантсом.

Другим он напоминает персонажа мультсериала Симпсоны — Тодда Фландерса.

И конечно, не могли не вспомнить о знаменитом бюсте Криштиану Роналду в Мадейре.

Напомним, в Британии открыли забавную статую Трампа.

Фото: Mo Salah Facts.