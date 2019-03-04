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В ФИФА одобрили новые правила в футболе

ФИФА на собрании IBAF одобрил введение новых правил в футболе.

ФИФА логотип

В Абердине (Шотландия) состоялось ежегодное собрание IBAF (Международный совет футбольных ассоциаций), который занимается изменениями в правилах. В заседании также участвовали представители ФИФА, футбольных ассоциаций Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Об этом сообщается на официальном сайте IBAF.

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На заседании было одобрено использования четвертой замены, если матч перейдет в дополнительные 15-минутные экстратаймы. Это решение было принято на основе эксперимента, который проводили в различных турнирах в течение последних двух лет.

Также IBAF и ФИФА дали согласие на использование электронного и коммуникационного обладания, компактных мобильных девайсов в технической зоне, но исключительно для тренерских и тактических задач или для обеспечения безопасности футболистов.

Нововведения вступят в силу с июня 2019 года.

К слову, действующий президент ФИФА Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы организации.

Фото: iStock.

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