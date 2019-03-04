ФИФА на собрании IBAF одобрил введение новых правил в футболе.
В Абердине (Шотландия) состоялось ежегодное собрание IBAF (Международный совет футбольных ассоциаций), который занимается изменениями в правилах. В заседании также участвовали представители ФИФА, футбольных ассоциаций Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.
Об этом сообщается на официальном сайте IBAF.Читайте: ФИФА запретила Челси подписывать игроков
На заседании было одобрено использования четвертой замены, если матч перейдет в дополнительные 15-минутные экстратаймы. Это решение было принято на основе эксперимента, который проводили в различных турнирах в течение последних двух лет.
Также IBAF и ФИФА дали согласие на использование электронного и коммуникационного обладания, компактных мобильных девайсов в технической зоне, но исключительно для тренерских и тактических задач или для обеспечения безопасности футболистов.
Нововведения вступят в силу с июня 2019 года.
К слову, действующий президент ФИФА Джанни Инфантино стал единственным кандидатом на пост главы организации.
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