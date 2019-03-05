Соперник Василия Ломаченко британец Энтони Кролла раздал комплименты украинскому боксеру.

Экс-чемпион мира Энтони Кролла поделился ожиданиями от поединка с обладателем титулов WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко.

Об этом он рассказал в интервью Fight Hub.

Британец признался, что психологически готов к бою с Ломаченко, а также заявил, что подготовка к бою с украинцем намного сложнее чем к бою с любым другим спортсменом.

— Ломаченко показывает такое, что мы видели только от нескольких бойцов ранее. Он делает вещи, которые особо не выучишь. Он всегда продумывает на два-три шага вперед, поэтому нужно этого ожидать. Его невозможно вот так взять и изучить. Делая некоторые вещи, он идет на риск, но он делает это потому, что его мышление невероятное. Да, он очень умный.

Бой Ломаченко — Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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