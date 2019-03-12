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Зидан сделает третьим вратарем в Реале своего сына, а не Лунина

Новый главный тренер Реала Зинедин Зидан может отдать предпочтение своему сыну, а не украинцу Андрею Лунину.

Андрій Лунін

Украинский голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, который находится в аренде в Леганесе по завершению сезона снова может быть отдан в аренду.

Новоиспеченный наставник мадридского Реала Зинедин Зидан планирует сделать третьим вратарем своего сына Люку, а за место основного голкипера поборются костариканец Кейлор Навас и бельгиец Тибо Куртуа.

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В сезоне 2017/18 под руководством Зидана тройку основных голкиперов галактикос составляли — Кейлор Навас, Кико Касилья и Люка Зидан.

Отмечается, что окончательное решение будет принято после завершения сезона и во время подготовки к следующему.

Напомним, Зинедин Зидан стал новым тренером Реала, сменив на посту Сантьяго Солари.

Источник: Marca

Фото: Getty Images

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