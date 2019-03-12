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Факти / Спорт

Зідан зробить третім воротарем в Реалі свого сина, а не Луніна

Новий головний тренер Реала Зінедін Зідан може віддати перевагу своєму сину, а не українцю Андрію Луніну.

Андрій Лунін

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який перебуває в оренді в Леганесі по завершенню сезону знову може бути відданий в оренду.

Новоспечений наставник мадридського Реала Зінедін Зідан планує зробити третім воротарем свого сина Люку, а за місце основного голкіпера позмагаються костаріканець кейлор Навас та бельгієць Тібо Куртуа.

Читайте: Фанати Реала - Куртуа: Ти навіть таксі зупинити не зможеш Лунін потрапив до символічної збірної туру за версією Marca Рамос знімався в кіно, поки Аякс громив Реал

В сезоні-2017/18 під керівництвом Зідана трійку основних голкіперів галактикос складали — Кейлор Навас, Кіко Касілья та Люка Зідан.

Зазначається, що остаточне рішення буде прийнято по завершенню сезону та під час підготовки до наступного.

Нагадаємо, Зінедін Зідан став новим тренером Реала, змінивши на посту Сантьяго Соларі.

Джерело: Marca

Фото: Getty Images

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