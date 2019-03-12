Новий головний тренер Реала Зінедін Зідан може віддати перевагу своєму сину, а не українцю Андрію Луніну.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін, який перебуває в оренді в Леганесі по завершенню сезону знову може бути відданий в оренду.

Новоспечений наставник мадридського Реала Зінедін Зідан планує зробити третім воротарем свого сина Люку, а за місце основного голкіпера позмагаються костаріканець кейлор Навас та бельгієць Тібо Куртуа.

В сезоні-2017/18 під керівництвом Зідана трійку основних голкіперів галактикос складали — Кейлор Навас, Кіко Касілья та Люка Зідан.

Зазначається, що остаточне рішення буде прийнято по завершенню сезону та під час підготовки до наступного.

Нагадаємо, Зінедін Зідан став новим тренером Реала, змінивши на посту Сантьяго Соларі.