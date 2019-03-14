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Где смотреть Динамо — Челси

Прямую трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси покажет телеканал Футбол 1.

Динамо Киев тренировка

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА Динамо дома сыграет с лондонским Челси. Матч пройдет 14 марта в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Читайте: Лига Европы: календарь и результаты матчей Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов когда и где смотреть Динамо — Челси прогноз букмекеров на матч

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Динамо разгромно уступило Челси на Стэмфорд Бридж.

ФотоFC Dynamo Kyiv

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