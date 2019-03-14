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Факти / Спорт

Де дивитися Динамо — Челсі

Пряму трансляцію матчу-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи між Динамо та Челсі покаже телеканал Футбол 1.

Динамо Киев тренировка

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА Динамо вдома зіграє з лондонським Челсі. Матч пройде 14 березня у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Початок матчу о 19.55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Ліга Європи: календар та результати матчів Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: коли та де дивитися Динамо — Челсі: прогноз букмекерів на матч

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та SportLive.

Нагадаємо, у першому матчі 1/8 фіналу Динамо розгромно поступилося Челсі на Стемфорд Брідж.

Фото: FC Dynamo Kyiv

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