Форвард Суонси Сити Берсант Целина неудачно исполнил пенальти в матче 37-го тура английского Чемпионшипа.

Футболист английского Суонси Сити очень эпически выполнил пенальти в матче 37-го тура Чемпионшипа против Вест Бромвич Альбион.

На 40-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу Вест Бромвича, лебеди получили право на одиннадцатиметровый удар.

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Пробивать удар отправился Берсант Целина. Футболист попал по мячу под углом, но спроектировал его на несколько метров в сторону от ворот, после чего его выбил защитник хозяев.

PENALTY MISS! Bersant Celina fluffs his lines in spectacular style. pic.twitter.com/fkXSRrJhJ4 — Sky Sports Football (@SkyFootball) 13 марта 2019 г.

Матч в итоге завершился победой Вест Бромвича со счетом 3:0.

После 37-ми туров Чемпионшипа Вест Бромвич (64) располагается на 4-й строчке, Суонси (47) идет 15-м.

К слову, в Индонезии во время футбольного матча между командами второго дивизиона Персива Вамена и Гресик Юнайтед игроки напали на судью и избили его за назначенный пенальти.