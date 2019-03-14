PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В Англии футболист выполнил “худшый пенальти в истории”

Форвард Суонси Сити Берсант Целина неудачно исполнил пенальти в матче 37-го тура английского Чемпионшипа.

Берсант Целина

Футболист английского Суонси Сити очень эпически выполнил пенальти в матче 37-го тура Чемпионшипа против Вест Бромвич Альбион.

На 40-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу Вест Бромвича, лебеди получили право на одиннадцатиметровый удар.

Читайте: Карма шпор: Тоттенхэм проиграл 8 из 10 серий пенальти

Пробивать удар отправился Берсант Целина. Футболист попал по мячу под углом, но спроектировал его на несколько метров в сторону от ворот, после чего его выбил защитник хозяев.

Матч в итоге завершился победой Вест Бромвича со счетом 3:0.

После 37-ми туров Чемпионшипа Вест Бромвич (64) располагается на 4-й строчке, Суонси (47) идет 15-м.

К слову, в Индонезии во время футбольного матча между командами второго дивизиона Персива Вамена и Гресик Юнайтед игроки напали на судью и избили его за назначенный пенальти.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В США во время матча на игрока упал столб с прожекторами
Футболист Сампдории попал в ДТП во время полицейской погони
Вратарь Ливерпуля стал жертвой нападения из-за расовой дискриминации
Экс-наставник МЮ и Барселоны объявил о завершении тренерской карьеры
ФИФА утвердила новый формат клубного ЧМ — Kicker
Лунин отразил пенальти в матче против мадридского Атлетико
Тренера молодежки Ньюкасла уволили из-за издевательств над игроком
Поцеловал Златана в губы и получил в челюсть! Экс-игрок Аякса поплатился за шутку над Иброй
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка