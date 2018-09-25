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Футболисты побили судью за назначенный пенальти

Во время матча команд второго дивизиона чемпионата Индонезии игроки набросились на арбитра за назначенный пенальти.

В Индонезии во время футбольного матча между командами второго дивизиона Персива Вамена и Гресик Юнайтед игроки напали на судью и избили его за назначенный пенальти.

Об этом сообщает Goal.com.

На 90-й минуте встречи при счете 1:1 судья Абдул Разак назначил пенальти после падения форварда Гресик в штрафной соперника.

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Игроков Вамены настолько разозлило данное решение, что они набросились на арбитра с кулаками, а повалив его на землю, начали бить и ногами.

Представители службы безопасности арены сопроводили в раздевалку шокированного рефери, чье поспешное бегство едва не привело к массовой драке между командами. Матч был остановлен на десять минут.

После возобновления игры два футболиста были удалены с поля, а назначен одиннадцатиметровый реализован.

Ранее английский футболист стал отцом троих детей от разных женщин за полтора месяца.

Фото: Peter Kim | Dreamstime.com

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