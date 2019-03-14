Жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов-2018/19 состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов-2018/19 состоится 15 марта в штаб-квартире УЕФА в швейарському Ньоне.

Начало в 13.00 по киевскому времени.

Процедура жеребьевки будет полностью открыта: сеяных и несеяных команд на этой стадии нет. Также между собой могут встретиться клубы из одной национальной ассоциации.

Команда, которую в каждой паре вытащат первой, первый матч 1/4 финала проведет на своем поле.

В четвертьфинал Лиги чемпионов вышли следующие команды: Аякс, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Тоттенхэм, Ювентус, Порту и Барселона.

Отметим, что сразу после жеребьевки стадии 1/4 финала состоится жеребьевка полуфиналов.

Первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов состоятся 9-10 апреля, а ответные — 16/17 апреля.

К слову, Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей Лиги чемпионов 2018/19.