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Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: коли та де дивитися

Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться 15 березня у швейцарському Ньоні.

Трофей Лиги чемпионов

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться 15 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейарському Ньоні.

Початок о 13.00 за київським часом.

Процедура жеребкування буде повністю відкрита: сіяних та несіяних команд на цій стадії немає. Також між собою можуть зустрітися клуби з однієї національної асоціації.

Команда, яку в кожній парі дістануть першою, перший матч 1/4 фіналу проведе на своєму полі.

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До чвертьфіналу Ліги чемпіонів вийшли наступні команди: Аякс, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенгем, Ювентус, Порту та Барселона.

Відзначимо, що відразу після жеребкування стадії 1/4 фіналу відбудеться жеребкування півфіналів.

Перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня, а матчі-відповіді — 16/17 квітня.

До речі, Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2018/19.

Фото: Dreamstime

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