Жеребкування чвертьфіналу Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться 15 березня у швейцарському Ньоні.
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19 відбудеться 15 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейарському Ньоні.
Початок о 13.00 за київським часом.
Процедура жеребкування буде повністю відкрита: сіяних та несіяних команд на цій стадії немає. Також між собою можуть зустрітися клуби з однієї національної асоціації.
Команда, яку в кожній парі дістануть першою, перший матч 1/4 фіналу проведе на своєму полі.Читайте: Дубль Мане і розкішний гол Ван Дейка вивели Ліверпуль в 1/4 фіналу ЛЧ Манчестер Сіті розгромив Шальке з рахунком 7:0 і вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ Хет-трик Роналду вивів Ювентус до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
До чвертьфіналу Ліги чемпіонів вийшли наступні команди: Аякс, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Тоттенгем, Ювентус, Порту та Барселона.
Відзначимо, що відразу після жеребкування стадії 1/4 фіналу відбудеться жеребкування півфіналів.
Перші матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня, а матчі-відповіді — 16/17 квітня.
До речі, Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів Ліги чемпіонів 2018/19.