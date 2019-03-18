Жуниор Мораес получил украинское гражданство и теперь сможет выступать за сборную Украины.
Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Указ о предоставлении футболисту Шахтера документа подписал президент Украины Петр Порошенко.
Мораес начал карьеру в Украине в 2012 году в составе донецкого Металлурга. Проведя в этой команде три сезона, футболист перебрался в Киев, где защищал цвета Динамо.
В июне 2018 года Мораеса подписал Шахтер.
Нападающий может похвастаться 73 голами в УПЛ, которые он забил в 138 матчах.
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Украинское гражданство позволяет Жуниору выступать за национальную сборную Украины.
Напомним, стало известно место проведения матчей в отборе на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.
Источник: Шахтер
Фото: Шахтер