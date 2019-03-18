Жуниор Мораес получил украинское гражданство и теперь сможет выступать за сборную Украины.

Жуниор Мораес получил украинское гражданство. Указ о предоставлении футболисту Шахтера документа подписал президент Украины Петр Порошенко.

Мораес начал карьеру в Украине в 2012 году в составе донецкого Металлурга. Проведя в этой команде три сезона, футболист перебрался в Киев, где защищал цвета Динамо.

В июне 2018 года Мораеса подписал Шахтер.

Нападающий может похвастаться 73 голами в УПЛ, которые он забил в 138 матчах.

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Украинское гражданство позволяет Жуниору выступать за национальную сборную Украины.

Напомним, стало известно место проведения матчей в отборе на Евро-2020 против сборных Сербии и Люксембурга.

Источник: Шахтер

Фото: Шахтер