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Мораєс отримав українське громадянство

Жуніор Мораєс отримав українське громадянство і тепер зможе виступати за збірну України.

Мораєс отримав українське громадянство

Жуніор Мораєс отримав українське громадянство. Указ про надання футболісту Шахтаря документа підписав президент України Петро Порошенко.

Мораєс розпочав кар’єру в Україні у 2012 році в складі донецького Металурга. Провівши у цій команді три сезони, футболіст перебрався в Київ, де захищав кольори Динамо.

У червні 2018 року Мораєса підписав Шахтар.

Нападник може похвалитися 73 голами в УПЛ, які він забив у 138 матчах.

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Українське громадянство дозволяє Жуніору виступати за національну збірну України.

Нагадаємо, стало відомо місце проведення матчів у відборі на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембурга.

Джерело: Шахтар

Фото: Шахтар

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