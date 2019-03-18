Жуніор Мораєс отримав українське громадянство і тепер зможе виступати за збірну України.
Жуніор Мораєс отримав українське громадянство. Указ про надання футболісту Шахтаря документа підписав президент України Петро Порошенко.
Мораєс розпочав кар’єру в Україні у 2012 році в складі донецького Металурга. Провівши у цій команді три сезони, футболіст перебрався в Київ, де захищав кольори Динамо.
У червні 2018 року Мораєса підписав Шахтар.
Нападник може похвалитися 73 голами в УПЛ, які він забив у 138 матчах.
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Українське громадянство дозволяє Жуніору виступати за національну збірну України.
Нагадаємо, стало відомо місце проведення матчів у відборі на Євро-2020 проти збірних Сербії та Люксембурга.
Джерело: Шахтар
Фото: Шахтар