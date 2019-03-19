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Мне его не хватает! Коноплянка высказался о невызове Ракицкого в сборную

Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в питерский Зенит.

Ракицкий Коноплянка

Хавбек немецкого Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что ему не хватает в рядах национальной команды Ярослава Ракицкого.

— Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать.

На вопрос, что он будет делать, если получит предложение играть в чемпионате РФ, Евгений отвечать отказался.

— Этот вопрос вообще не корректен. Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду — будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду — меня сейчас…

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Напомним, что Ярослав Ракицкий не попал в список игроков сборной Украины, которых вызвали на стартовые матчи в отборе на Евро-2020.

Фото: ФФУ

Источник: Tribuna

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