Вінгер збірної України Євген Коноплянка прокоментував перехід Ярослава Ракицького у пітерський Зеніт.

Хавбек німецького Шальке та збірної України Євген Коноплянка зізнався, що йому бракує у лавах національної команди Ярослава Ракицького.

— Говорив з ним після переходу. Мені його бракує. Впевнений, що кожен підтримає мої слова. Як тренери, так і футболісти. Ми знаємо його сильні якості як захисника. Я його довго знаю як людину. Це його вибір. Більше не буду продовжувати.

На питання, що він буде робити, якщо отримає пропозицію грати у чемпіонаті РФ, Євген відповідати відмовився.

— Це питання взагалі не коректне. Я ж у збірній. Зараз скажу, що не перейду – буде плювок у бік Яріка. Скажу, що перейду – мене зараз…

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Нагадаємо, що Ярослав Ракицький не потрапив до списку гравців збірної України, яких викликали на стартові матчі у відборі на Євро-2020.

Фото: ФФУ