Игрок донецкого Шахтера Жуниор Мораес получил вызов в сборную Украины по футболу.

Форвард Шахтера Жуниор Мораес получил вызов в сборную Украины после получения гражданства.

После подтверждения информации о получении украинского гражданства Мораесом, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко решил довызвать игрока в сборную Украины.

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Футболист должен прибыть в расположение национальной команды во вторник утром, а уже вечером Мораес примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной Украины.

Накануне стало известно, что бразильский форвард Шахтера Жуниор Мораес получил гражданство Украины.

Фото: FC Shakhtar