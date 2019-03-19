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Мораес получил вызов в сборную Украины

Игрок донецкого Шахтера Жуниор Мораес получил вызов в сборную Украины по футболу.

Жуниор Мораес сборная

Форвард Шахтера Жуниор Мораес получил вызов в сборную Украины после получения гражданства.

После подтверждения информации о получении украинского гражданства Мораесом, главный тренер сине-желтых Андрей Шевченко решил довызвать игрока в сборную Украины.

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Футболист должен прибыть в расположение национальной команды во вторник утром, а уже вечером Мораес примет участие в первой для себя тренировке в составе сборной Украины.

Накануне стало известно, что бразильский форвард Шахтера Жуниор Мораес получил гражданство Украины.

ФотоFC Shakhtar

Источник: (Українська) ФФУ

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