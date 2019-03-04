Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко определился со списком игроков на стартовые поединки в отборе на Евро-2020.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко определился с футболистами, которые будут готовиться к стартовым поединкам в отборе на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Об этом сообщает официальный сайт ФФУ.

Отметим, что в списке игроков нет футболиста питерского Зенита Ярослава Ракицкого.

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Стоит отметить, что вызов получил Роман Безус, который в зимнее трансферное окно перебрался в состав бельгийского Гента.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Денис Бойко (Динамо), Андрей Лунин (Леганес, Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все – Шахтер), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все – Динамо), Александр Караваев (Зоря), Эдуард Соболь (Яблонец, Чехия).

Полузащитники: Евгений Коноплянка (Шальке, Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльський, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все – Динамо), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Руслан Малиновский (Генк, Бельгия), Роман Безус (Гент, Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Кравец (Кайсериспор, Турция).

Резерв: Игорь Пластун (Гент, Бельгия), Иван Петряк (Ференцварош, Венгрия), Роман Зозуля (Альбасете, Испания).

Сбор национальной команды начнется 18 марта в Киеве.

Факты ICTV предлагают ознакомиться с расписанием матчей сборной Украины по футболу в отборе на чемпионат Европы 2020 года.