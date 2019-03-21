Смотрите онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Португалия – Украина на Фактах ICTV в Пятницу, 22 марта, в 21.45.

Сборная Португалии примет на стадионе Эштадиу да Луж сборную Украины в рамках матча отбора к чемпионату Европы 2020 в пятницу, 22 марта.

Предыдущий год для подопечных Фернанду Сантуша выдался довольно насыщенным: команда дошла до 1/8 финала ЧМ-2018, выиграла свою группу в Лиге Наций и показала себя достойно в товарищеских матчах. Что касается сине-желтых, то они триумфовали в своей группе в Лиге Наций и гарантировали себе плей-офф отбора на Евро-2020, а также повышение в элитный дивизион в следующем розыгрыше турнира.

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На матч с действующими чемпионами Европы Андрей Шевченко взял 25 футболистов, отсеяв динамовца Владимира Шепелева и хавбека Шахтера Виктора Коваленко, который получил повреждения.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Фернанду Сантуша. На победу сборной Португалии принимают ставки с коэффициентом 1.41. Успех сине-желтых оценивают в 8.90. Ничейный результат встречи — 4.60.

Прогноз Фактов ICTV

Португалия — Украина — 3:1