Прямую трансляцию матча 1-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Португалией и Украиной покажет телеканал Украина.
В матче 1-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Португалии дома сыграет со сборной Украины. Матч пройдет 22 марта в Лиссабоне на стадионе Да Луж.
Начало поединка в 21.45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.Читайте: Шевченко взял в Португалию 25 футболистов на матч отбора Евро-2020 Роналду вызван на матч с Украиной в отборе на Евро-2020 Твой ход! УЕФА анонсировал талисман Евро-2020 в ярком ролике
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Португалия — Украина на Фактах ICTV.