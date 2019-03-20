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Где смотреть Португалия — Украина

Прямую трансляцию матча 1-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Португалией и Украиной покажет телеканал Украина.

Сборная Украины по футболу

В матче 1-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Португалии дома сыграет со сборной Украины. Матч пройдет 22 марта в Лиссабоне на стадионе Да Луж.

Начало поединка в 21.45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Португалия — Украина на Фактах ICTV.

Фото: УНИАН

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