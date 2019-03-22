Сборная Украины выезде встречалась со сборной Португалии в стартовом матче отбора на Евро-2020.

Сборная Португалии принимала на своем поле сборную Украины в рамках первого матча отбора к Евро-2020. Встреча в Лиссабоне на стадионе Эстадио да Луж и завершилась со счетом 0:0.

Игра прошла в основном с преимуществом подопечных Фернанду Сантуша, которые нанесли немало ударов по воротам украинцев. Но, Андрей Пятов сделал несколько впечатляющих сейвов.

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Лучший момент сине-желтые имели в конце второго тайма. Коноплянка пробил из-за пределов штрафной в ближний угол, Руи Патрисиу парировал мяч в ноги Мораесу, но дебютант сборной Украины не сумел опередить Рубена Диаша.

В следующем туре Украина сыграет на выезде с Люксембургом 26 марта.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию матча отбора к Евро-2020 Португалия – Украина.