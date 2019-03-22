Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начнут отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

№ Команда И В Н П З П О 1. Чехия 0 0 0 0 0 0 0 2. Англия 0 0 0 0 0 0 0 3. Черногория 0 0 0 0 0 0 0 4. Болгария 0 0 0 0 0 0 0 5. Косово 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 19:00 Болгария _:_ Черногория 21:45 Косово _:_ Болгария 21:45 Англия _:_ Чехия 21:45 Черногория _:_ Англия

Группа В

№ Команда И В Н П З П О 1. Португалия 0 0 0 0 0 0 0 2. Украина 0 0 0 0 0 0 0 3. Литва 0 0 0 0 0 0 0 4. Люксембург 0 0 0 0 0 0 0 5. Сербия 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Люксембург _:_ Литва 21:45 Люксембург _:_ Украина 21:45 Португалия _:_ Украина 21:45 Португалия _:_ Сербия

Группа С

№ Команда И В Н П З П О 1. Нидерланды 1 1 0 0 4 0 3 2. Сев.Ирландия 1 1 0 0 2 0 3 3. Германия 0 0 0 0 0 0 0 4. Эстония 1 0 0 1 0 2 0 5. Беларусь 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды _:_ Германия 21:45 Сев.Ирландия 2:0 Эстония 21:45 Сев.Ирландия _:_ Беларусь

Группа D

№ Команда И В Н П З П О 1. Швейцария 0 0 0 0 0 0 0 2. Дания 0 0 0 0 0 0 0 3. Ирландия 0 0 0 0 0 0 0 4. Грузия 0 0 0 0 0 0 0 5. Гибралтар 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 16:00 Грузия _:_ Швейцария 21:45 Ирландия _:_ Грузия 19:00 Гибралтар _:_ Ирландия 21:45 Швейцария _:_ Дания

Группа E

№ Команда И В Н П З П О 1. Словакия 1 1 0 0 2 0 3 2. Хорватия 1 1 0 0 2 1 3 3. Уэльс 0 0 0 0 0 0 0 4. Азербайджан 1 0 0 0 1 2 0 5. Венгрия 1 0 0 0 0 2 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс _:_ Словакия 21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия _:_ Хорватия

Группа F

№ Команда И В Н П З П О 1. Швеция 0 0 0 0 0 0 0 2. Румыния 0 0 0 0 0 0 0 3. Испания 0 0 0 0 0 0 0 4. Норвегия 0 0 0 0 0 0 0 5. Мальта 0 0 0 0 0 0 0 6. Фарерские о-ва 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 19:00 Мальта _:_ Фареры 21:45 Мальта _:_ Испания 19:00 Швеция _:_ Румыния 21:45 Норвегия _:_ Швеция 21:45 Испания _:_ Норвегия 21:45 Румыния _:_ Фареры

Группа G

№ Команда И В Н П З П О 1. Македония 1 1 0 0 3 1 3 2. Польша 1 1 0 0 1 0 3 3. Словения 1 0 1 0 1 1 1 4. Израиль 1 0 1 0 1 1 1 5. Австрия 1 0 0 1 0 1 0 6. Латвия 1 0 0 1 1 3 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль _:_ Австрия 21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша _:_ Латвия 21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения _:_ Македония

Группа H

№ Команда И В Н П З П О 1. Франция 0 0 0 0 0 0 0 2. Турция 0 0 0 0 0 0 0 3. Молдова 0 0 0 0 0 0 0 4. Албания 0 0 0 0 0 0 0 5. Исландия 0 0 0 0 0 0 0 6. Андорра 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03 21:45 Албания _:_ Турция 19:00 Турция _:_ Молдова 21:45 Андорра _:_ Исландия 21:45 Андорра _:_ Албания 21:45 Молдова _:_ Франция 21:45 Франция _:_ Исландия

Группа I

№ Команда И В Н П З П О 1. Кипр 1 1 0 0 5 0 3 2. Казахстан 1 1 0 0 3 0 3 3. Бельгия 1 1 0 0 3 1 3 4. Россия 1 0 0 1 1 3 0 5. Шотландия 1 0 0 1 0 3 0 6. Сан-Марино 1 0 0 1 0 5 0

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03 17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан _:_ Россия 19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино _:_ Шотландия 21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр _:_ Бельгия

Группа J

№ Команда И В Н П З П О 1. Италия 0 0 0 0 0 0 0 2. Греция 0 0 0 0 0 0 0 3. Финляндия 0 0 0 0 0 0 0 4. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0 5. Армения 0 0 0 0 0 0 0 6. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 0 0

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03 21:45 Италия _:_ Финляндия 19:00 Армения _:_ Финляндия 21:45 Босния и Герцеговина _:_ Армения 21:45 Босния и Герцеговина _:_ Греция 21:45 Лихтенштейн _:_ Греция 21:45 Италия _:_ Лихтенштейн

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.