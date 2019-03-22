Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.
Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.
Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.
Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020
Подопечные Андрея Шевченко начнут отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.
Группа А
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Чехия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|19:00
|Болгария
|_:_
|Черногория
|21:45
|Косово
|_:_
|Болгария
|21:45
|Англия
|_:_
|Чехия
|21:45
|Черногория
|_:_
|Англия
Группа В
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Люксембург
|_:_
|Литва
|21:45
|Люксембург
|_:_
|Украина
|21:45
|Португалия
|_:_
|Украина
|21:45
|Португалия
|_:_
|Сербия
Группа С
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Нидерланды
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|3
|2.
|Сев.Ирландия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|3.
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Эстония
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|0
|5.
|Беларусь
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Нидерланды
|4:0
|Беларусь
|21:45
|Нидерланды
|_:_
|Германия
|21:45
|Сев.Ирландия
|2:0
|Эстония
|21:45
|Сев.Ирландия
|_:_
|Беларусь
Группа D
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Грузия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Гибралтар
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|16:00
|Грузия
|_:_
|Швейцария
|21:45
|Ирландия
|_:_
|Грузия
|19:00
|Гибралтар
|_:_
|Ирландия
|21:45
|Швейцария
|_:_
|Дания
Группа E
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Словакия
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|2.
|Хорватия
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|3.
|Уэльс
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Азербайджан
|1
|0
|0
|0
|1
|2
|0
|5.
|Венгрия
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|21:45
|Хорватия
|2:1
|Азербайджан
|16:00
|Уэльс
|_:_
|Словакия
|21:45
|Словакия
|2:0
|Венгрия
|19:00
|Венгрия
|_:_
|Хорватия
Группа F
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Мальта
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
|Фарерские о-ва
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|19:00
|Мальта
|_:_
|Фареры
|21:45
|Мальта
|_:_
|Испания
|19:00
|Швеция
|_:_
|Румыния
|21:45
|Норвегия
|_:_
|Швеция
|21:45
|Испания
|_:_
|Норвегия
|21:45
|Румыния
|_:_
|Фареры
Группа G
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Македония
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|2.
|Польша
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3.
|Словения
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|4.
|Израиль
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|5.
|Австрия
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|6.
|Латвия
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Австрия
|0:1
|Польша
|19:00
|Израиль
|_:_
|Австрия
|21:45
|Израиль
|1:1
|Словения
|21:45
|Польша
|_:_
|Латвия
|21:45
|Македония
|3:1
|Латвия
|21:45
|Словения
|_:_
|Македония
Группа H
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Албания
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 тур. 22.03
|2 тур. 25.03
|21:45
|Албания
|_:_
|Турция
|19:00
|Турция
|_:_
|Молдова
|21:45
|Андорра
|_:_
|Исландия
|21:45
|Андорра
|_:_
|Албания
|21:45
|Молдова
|_:_
|Франция
|21:45
|Франция
|_:_
|Исландия
Группа I
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Кипр
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|3
|2.
|Казахстан
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3.
|Бельгия
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|3
|4.
|Россия
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|0
|5.
|Шотландия
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|0
|6.
|Сан-Марино
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|0
|1 тур. 21.03
|2 тур. 24.03
|17:00
|Казахстан
|3:0
|Шотландия
|16:00
|Казахстан
|_:_
|Россия
|19:00
|Кипр
|5:0
|Сан-Марино
|19:00
|Сан-Марино
|_:_
|Шотландия
|21:45
|Бельгия
|3:1
|Россия
|21:45
|Кипр
|_:_
|Бельгия
Группа J
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Греция
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1 тур. 23.03
|2 тур. 26.03
|21:45
|Италия
|_:_
|Финляндия
|19:00
|Армения
|_:_
|Финляндия
|21:45
|Босния и Герцеговина
|_:_
|Армения
|21:45
|Босния и Герцеговина
|_:_
|Греция
|21:45
|Лихтенштейн
|_:_
|Греция
|21:45
|Италия
|_:_
|Лихтенштейн
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