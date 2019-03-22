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Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей

Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами и расписанием матчей отбора на Евро-2020.

Календарь отбора Евро-2020

Отборочный этап на чемпионат Европы 2020 года стартует 21 марта и продлится до ноября 2019 года.

Сборная Украины попала в группу В вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Читайте: Календарь сборной Украины в отборе на Евро-2020

Подопечные Андрея Шевченко начнут отбор с выездного матча против действующих чемпионов Европы Португалии 22 марта 2019, а завершат выездным поединком против сборной Сербии 17 ноября 2019.

Группа А

Команда И В Н П З П О
1.  Чехия 0 0 0 0 0 0 0
2.  Англия 0 0 0 0 0 0 0
3.  Черногория 0 0 0 0 0 0 0
4.  Болгария 0 0 0 0 0 0 0
5.  Косово 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
19:00 Болгария _:_ Черногория 21:45 Косово _:_ Болгария
21:45 Англия _:_ Чехия 21:45 Черногория _:_ Англия

Группа В

Команда И В Н П З П О
1.  Португалия 0 0 0 0 0 0 0
2.  Украина 0 0 0 0 0 0 0
3.  Литва 0 0 0 0 0 0 0
4.  Люксембург 0 0 0 0 0 0 0
5.  Сербия 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Люксембург _:_ Литва 21:45 Люксембург _:_ Украина
21:45 Португалия _:_ Украина 21:45 Португалия _:_ Сербия

Группа С

Команда И В Н П З П О
1.  Нидерланды 1 1 0 0 4 0 3
2.  Сев.Ирландия 1 1 0 0 2 0 3
3.  Германия 0 0 0 0 0 0 0
4.  Эстония 1 0 0 1 0 2 0
5.  Беларусь 1 0 0 1 0 4 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Нидерланды 4:0 Беларусь 21:45 Нидерланды _:_ Германия
21:45 Сев.Ирландия 2:0 Эстония 21:45 Сев.Ирландия _:_ Беларусь

Группа D

Команда И В Н П З П О
1.  Швейцария 0 0 0 0 0 0 0
2.  Дания 0 0 0 0 0 0 0
3.  Ирландия 0 0 0 0 0 0 0
4.  Грузия 0 0 0 0 0 0 0
5.  Гибралтар 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
16:00 Грузия _:_ Швейцария 21:45 Ирландия _:_ Грузия
19:00 Гибралтар _:_ Ирландия 21:45 Швейцария _:_ Дания

Группа E

Команда И В Н П З П О
1.  Словакия 1 1 0 0 2 0 3
2.  Хорватия 1 1 0 0 2 1 3
3.  Уэльс 0 0 0 0 0 0 0
4.  Азербайджан 1 0 0 0 1 2 0
5.  Венгрия 1 0 0 0 0 2 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
21:45 Хорватия 2:1 Азербайджан 16:00 Уэльс _:_ Словакия
21:45 Словакия 2:0 Венгрия 19:00 Венгрия _:_ Хорватия

Группа F

Команда И В Н П З П О
1.  Швеция 0 0 0 0 0 0 0
2.  Румыния 0 0 0 0 0 0 0
3.  Испания 0 0 0 0 0 0 0
4.  Норвегия 0 0 0 0 0 0 0
5.  Мальта 0 0 0 0 0 0 0
6.  Фарерские о-ва 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
19:00 Мальта _:_ Фареры 21:45 Мальта _:_ Испания
19:00 Швеция _:_ Румыния 21:45 Норвегия _:_ Швеция
21:45 Испания _:_ Норвегия 21:45 Румыния _:_ Фареры

Группа G

Команда И В Н П З П О
1.   Македония 1 1 0 0 3 1 3
2.   Польша 1 1 0 0 1 0 3
3.   Словения 1 0 1 0 1 1 1
4.   Израиль 1 0 1 0 1 1 1
5.   Австрия 1 0 0 1 0 1 0
6.   Латвия 1 0 0 1 1 3 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Австрия 0:1 Польша 19:00 Израиль _:_ Австрия
21:45 Израиль 1:1 Словения 21:45 Польша _:_ Латвия
21:45 Македония 3:1 Латвия 21:45 Словения _:_ Македония

Группа H

Команда И В Н П З П О
1.   Франция 0 0 0 0 0 0 0
2.   Турция 0 0 0 0 0 0 0
3.   Молдова 0 0 0 0 0 0 0
4.   Албания 0 0 0 0 0 0 0
5.   Исландия 0 0 0 0 0 0 0
6.   Андорра 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 22.03 2 тур. 25.03
21:45 Албания _:_ Турция 19:00 Турция _:_ Молдова
21:45 Андорра _:_ Исландия 21:45 Андорра _:_ Албания
21:45 Молдова _:_ Франция 21:45 Франция _:_ Исландия

Группа I

Команда И В Н П З П О
1.   Кипр 1 1 0 0 5 0 3
2.   Казахстан 1 1 0 0 3 0 3
3.   Бельгия 1 1 0 0 3 1 3
4.   Россия 1 0 0 1 1 3 0
5.   Шотландия 1 0 0 1 0 3 0
6.   Сан-Марино 1 0 0 1 0 5 0

 

1 тур. 21.03 2 тур. 24.03
17:00 Казахстан 3:0 Шотландия 16:00 Казахстан _:_ Россия
19:00 Кипр 5:0 Сан-Марино 19:00 Сан-Марино _:_ Шотландия
21:45 Бельгия 3:1 Россия 21:45 Кипр _:_ Бельгия

Группа J

Команда И В Н П З П О
1.   Италия 0 0 0 0 0 0 0
2.   Греция 0 0 0 0 0 0 0
3.   Финляндия 0 0 0 0 0 0 0
4.   Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 0 0
5.   Армения 0 0 0 0 0 0 0
6.   Лихтенштейн 0 0 0 0 0 0 0

 

1 тур. 23.03 2 тур. 26.03
21:45 Италия _:_ Финляндия 19:00 Армения _:_ Финляндия
21:45 Босния и Герцеговина _:_ Армения 21:45 Босния и Герцеговина _:_ Греция
21:45 Лихтенштейн _:_ Греция 21:45 Италия _:_ Лихтенштейн

Также Факты ICTV предлагают ознакомиться с результатами всех матчей Лиги наций.

Фото: Getty Images

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