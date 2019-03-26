Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов поручил закупать форму для спортсменов и делегаций только с национальной символикой.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов поручил закупать спортивную форму только с национальной символикой.

Об этом министр сообщил через свою страницу в Facebook.

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В тексте отмечается, что своим поручением министр обязал на постоянной основе осуществлять закупку формы для спортсменов и официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта только при условии, что:

На парадной спортивной форме общего назначения должен быть обязательно размещен малый государственный герб Украины, надпись UKRAINE, государственный флаг Украины.

На спортивной форме специального назначения размещается соответствующая символика с учетом этого поручения, специфики вида спорта, предложений национальных спортивных федераций и требований международных федераций.

Таким образом выступления и победы наших спортсменов на международной арене должны четко идентифицироваться с Родиной, которую они представляют.

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