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Національна символіка стане обов’язковою на формі українських спортсменів

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов доручив закуповувати форму для спортсменів і делегацій лише з національною символікою.

Ігор Жданов

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов доручив закуповувати спортивну форму лише з національною символікою.

Про це міністр сповістив через свою сторінку у Facebook.

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У тексті зазначається, що своїм дорученням міністр зобов’язав на постійній основі здійснювати закупівлю форми для спортсменів та офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту лише за умови, що:

  • На парадній спортивній формі загального призначення має бути обов’язково розміщено малий державний герб України, надпис UKRAINE, державний прапор України.
  • На спортивній формі спеціального призначення розміщується відповідна символіка з урахуванням цього доручення, специфіки виду спорту, пропозицій національних спортивних федерацій та вимог міжнародних федерацій.

Таким чином виступи та перемоги наших спортсменів на міжнародній арені мають чітко ідентифікуватися з Батьківщиною, яку вони представляють.

Раніше УЄФА прокоментувала нанесення на нову екіпіровку збірної України гасла Слава Україні.

Фото: УНІАН

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