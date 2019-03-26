Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов доручив закуповувати форму для спортсменів і делегацій лише з національною символікою.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов доручив закуповувати спортивну форму лише з національною символікою.

Про це міністр сповістив через свою сторінку у Facebook.

Читайте: Слава Україні! Glory to Ukraine! Українці обвалили рейтинг ФІФА у Facebook

У тексті зазначається, що своїм дорученням міністр зобов’язав на постійній основі здійснювати закупівлю форми для спортсменів та офіційних делегацій національних збірних команд України з олімпійських та неолімпійських видів спорту лише за умови, що:

На парадній спортивній формі загального призначення має бути обов’язково розміщено малий державний герб України, надпис UKRAINE, державний прапор України.

На спортивній формі спеціального призначення розміщується відповідна символіка з урахуванням цього доручення, специфіки виду спорту, пропозицій національних спортивних федерацій та вимог міжнародних федерацій.

Таким чином виступи та перемоги наших спортсменів на міжнародній арені мають чітко ідентифікуватися з Батьківщиною, яку вони представляють.

Раніше УЄФА прокоментувала нанесення на нову екіпіровку збірної України гасла Слава Україні.