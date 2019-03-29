Виталий Кличко считает, что его брат Владимир не должен возвращаться в ринг, чтобы заработать денег.
Мэр Киева Виталий Кличко поддержит возможное возвращение в ринг брата Владимира Кличко, если тот примет такое решение.
По словам бывшего боксера, Владимир “долго был на вершине спорта” и успел за карьеру доказать свой уровень.
При этом старший Кличко подчеркнул, что заработок не должен стать мотивом, чтобы снова начать боксировать.
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Если же Владимир примет решение вновь выйти на ринг, то он может рассчитывать на полную поддержку брата, заявил Виталий Кличко.
К слову, в январе бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс.
Источник: Bild
Фото: klitschko-brothers