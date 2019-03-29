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Факты / Спорт

Виталий Кличко о камбэке брата: Только не зарабатывать

Виталий Кличко считает, что его брат Владимир не должен возвращаться в ринг, чтобы заработать денег.

Виталий Кличко о камбэке брата: Только не зарабатывать

Мэр Киева Виталий Кличко поддержит возможное возвращение в ринг брата Владимира Кличко, если тот примет такое решение.

По словам бывшего боксера, Владимир “долго был на вершине спорта” и успел за карьеру доказать свой уровень.

При этом старший Кличко подчеркнул, что заработок не должен стать мотивом, чтобы снова начать боксировать.

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Если же Владимир примет решение вновь выйти на ринг, то он может рассчитывать на полную поддержку брата, заявил Виталий Кличко.

К слову, в январе бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опроверг слухи о своем возвращении в профессиональный бокс.

Источник: Bild

Фото: klitschko-brothers

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