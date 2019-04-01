PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

WBA убрала Усика из своего рейтинга

Всемирная боксерская ассоциация убрала имя Александра Усика с обновленного рейтинга организации.

Усик

Украинский боксер Александр Усик отсутствует в обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

Читайте: Гвоздик одержал победу в бое за титул WBC

WBA обновила свои рейтинги во всех весовых категориях. В первом тяжелом весе исчез из рейтинга украинский боксер Александр Усик, который отказался от титула WBA.

В то же время, Усик не появился в супертяжелом весе, поскольку еще не дебютировал в ней.

Напомним, Александр Усик отказался от пояса WBA и боя с Денисом Лебедевым.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка