Гвоздик защитил титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Бой дошел лишь до пятого раунда из-за травмы Нгумбу, он повредил правую ногу и отказался продолжать поединок.

За эти пять раундов Гвоздик показал себя неплохо. В первом раунде украинец занял центр ринга и спокойно вел поединок. Так же прошел и второй раунд, Гвоздик был активным и точным, хотя и не укладывался в удары.

В начале второй минуты третьего раунда Гвоздик плотным ударом достал оппонента. Француз попытался ответить серией, но украинец принял на блок.

В конце четвертого раунда у Гвоздика прошло пару точных комбинаций.

#TheNail wins by TKO after a non-contact injury to Doudou Ngumbu pic.twitter.com/cMwbyV6Co6

— Top Rank Boxing (@trboxing) 31 марта 2019 г.