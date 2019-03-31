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Факты / Спорт

Гвоздик одержал победу в бое за титул WBC

Александр Гвоздик из-за травмы Нгумбу одержал техническую победу в бое за титул WBC.

Гвоздик одержал победу в бое за титул WBC

Гвоздик защитил титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Бой дошел лишь до пятого раунда из-за травмы Нгумбу, он повредил правую ногу и отказался продолжать поединок.

За эти пять раундов Гвоздик показал себя неплохо. В первом раунде украинец занял центр ринга и спокойно вел поединок. Так же прошел и второй раунд, Гвоздик был активным и точным, хотя и не укладывался в удары.

В начале второй минуты третьего раунда Гвоздик плотным ударом достал оппонента. Француз попытался ответить серией, но украинец принял на блок.

В конце четвертого раунда у Гвоздика прошло пару точных комбинаций.

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К слову, украинские боксеры Александр Усик и Александр Гвоздик удостоились наград от Всемирной боксерской совета.

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