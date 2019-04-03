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Факты / Спорт

Ломаченко — Кролла: появилось официальное промо боя

Промоутерская компания Top Rank обнародовала видео промо боя Ломаченко — Кролла.

Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко выйдет на ринг против обязательного претендента на его титул британца Энтони Кроллы, который пройдет 12 апреля.

Читайте: Ломаченко продумывает на 2-3 шага вперед, его невозможно выучить — Кролла

Промоутерская компания Top Rank показала официальный промо ролик поединка Василия Ломаченко и Энтони Кролла.

Напомним, бой между Ломаченко и Кролл состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в Staples Center.

Ранее в Top Rank рассказали о планах Василия Ломаченко на 2019 год.

Фото: Getty Images

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