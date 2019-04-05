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Факты / Спорт

Сериал о Серене Уильямс номинировали на 3 премии Эмми

Документальный фильм об американской теннисистке Серене Уильмс номинировали на премию Эмми.

Серена Уильямс

Сериал об американской теннисистке Серене Уильямс номинирована на премию Эмми.

Сериал под названием Быть Сереной является документальным и в нем рассказывается о беременности, материнстве и возвращении теннисистки на корт.

Первый сезон с пяти эпизодов вышел в эфир в мае прошлого года на телеканале HBO.

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Телесериал претендует на телевизионный Оскар в трех номинациях — Лучший спортивный документальный фильм, Лучшая музыка и Лучшая операторская работа.

Церемония вручения наград Эмми-2019 состоится 20 мая в Нью-Йорке.

К слову, в США снимут фильм о свидании теннисистки Бушар с фанатом.

Источник: Tennis Life

Фото: Dreamstime

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