Документальный фильм об американской теннисистке Серене Уильмс номинировали на премию Эмми.

Сериал об американской теннисистке Серене Уильямс номинирована на премию Эмми.

Сериал под названием Быть Сереной является документальным и в нем рассказывается о беременности, материнстве и возвращении теннисистки на корт.

Первый сезон с пяти эпизодов вышел в эфир в мае прошлого года на телеканале HBO.

Читайте: Большой куш: кто дороже футболист или фильм? (ТЕСТ)

Телесериал претендует на телевизионный Оскар в трех номинациях — Лучший спортивный документальный фильм, Лучшая музыка и Лучшая операторская работа.

Церемония вручения наград Эмми-2019 состоится 20 мая в Нью-Йорке.

К слову, в США снимут фильм о свидании теннисистки Бушар с фанатом.

Источник: Tennis Life