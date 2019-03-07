Кинокомпания Fox 2000 готова снять фильм о свидании теннисистки Эжени Бушар со студентом Джоном Герке, которому она проиграла спор.

Кинокомпания Fox 2000 приступила к разработке сценария об истории свидания канадской теннисистки Эжени Бушар и ее подписчика в Twitter Джона Герке, которому она проиграла спор.

Об этом сообщает издание Deadline Hollywood.

Отмечается, что Бушар выступит исполнительным продюсером киноленты, которая появится в жанре романтической комедии.

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В феврале 2017 во время матча по американскому футболу между Атлантой и Нью-Ингленд Пэтриотс при счете 28:3 в пользу первых Бушар написала в соцсети: “Я так и знала, что Атланта победит”.

Один из ее подписчиков в ответ написал: “Если выиграет Нью-Ингленд, давай сходим на свидание?”. Канадка ответила положительно. В итоге Пэтриотс взяли верх над соперником, а Эжени сдержала свое слово и пошла на свидание с парнем.

Интересно, что после свидания пару еще несколько раз видели вместе. В частности Бушар и Герке были гостями на церемонии награждения NFL Honors, где награждали лучших игроков по итогам сезона.

Ранее вторая ракетка мира захотела взять на необитаемый остров женатого Федерера.

Фото: Genie Bouchard.