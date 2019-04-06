Прямую трансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо покажет телеканал Футбол 1.
В матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо. Матч пройдет 7 апреля в Харькове на стадионе ОСК Металлист.
Начало матча в 17.00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.Читайте: Динамо получило серьезное наказание от УЕФА Определились участники первой и второй шестерок 2-го этапа УПЛ Шахтер — Динамо: прогноз букмекеров на матч
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Шахтер — Динамо на Фактах ICTV.
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK