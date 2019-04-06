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Где смотреть Шахтер — Динамо

Прямую трансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины между Шахтером и Динамо покажет телеканал Футбол 1.

Шахтар тренування

В матче 1/4 финала Кубка Украины по футболу донецкий Шахтер сыграет с киевским Динамо. Матч пройдет 7 апреля в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Начало матча в 17.00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Шахтер — Динамо на Фактах ICTV.

ФотоFC SHAKHTAR DONETSK

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