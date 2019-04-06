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Де дивитися Шахтар — Динамо

Пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем та Динамо покаже телеканал Футбол 1.

Шахтар тренування

У матчі 1/4 фіналу Кубка України з футболу донецький Шахтар зіграє з київським Динамо. Матч пройде 7 квітня у Харкові на стадіоні ОСК Металіст.

Початок матчу о 17.00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Шахтар — Динамо на Фактах ICTV.

ФотоFC SHAKHTAR DONETSK

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