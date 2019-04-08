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Где смотреть Ливерпуль — Порту

Прямую трансляцию матча 1/4 финала Лиги чемпионов между Ливерпулем и Порту покажет телеканал Футбол 2.

Ливерпуль Салах

В матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА Ливерпуль дома сыграет с португальским Порту. Матч пройдет 9 апреля в Ливерпуле на стадионе Энфилд.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Ливерпуль — Порту на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images

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