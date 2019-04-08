Пряму трансляцію матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Порту покаже телеканал Футбол 2.
У матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Ліверпуль вдома зіграє з португальським Порту. Матч пройде 9 квітня у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Ліга чемпіонів: календар та результати матчів Дубль Мане і розкішний гол Ван Дейка вивели Ліверпуль в 1/4 фіналу ЛЧ Порту вирвав у Роми путівку в чвертьфінал ЛЧ в овертаймі
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Ліверпуль — Порту на Фактах ICTV.